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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области расширят сеть индустриальных парков

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В современных экономических реалиях на первый план выходят российские компании, выпускающие качественные и конкурентоспособные продукты по привлекательным ценам.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В Самарской области такие предприятия размещаются в том числе на площадках индустриальных парков. Одним из них является завод воротных систем "ДорХан". Предприятие работает в регионе с 2015 года, в ассортименте продукции — электрические ворота и рольставни.

Российский производитель с успехом преодолевает любые вызовы и изменения рынка. Так, в период пандемии компания не только не сократила производство, но и, наоборот, увеличила его.

"Самарская область всегда считалась перспективным регионом. И в 2015 году нами было принято решение о строительстве завода именно здесь. С этим предложением мы вышли к областному правительству, заручились всесторонней поддержкой. Тогда мы посмотрели много площадок и остановили свой выбор на индустриальном парке "Преображенка". Завод был построен в течение года. С того момента, как мы стали резидентами промпарка, мы увеличили мощности на 50%. Сейчас мы производим 3000 ворот и 3000 рольставен ежегодно. На нашем предприятии, а также в 150 дилерских центрах занято примерно 1500 человек — именно столько сотрудников обеспечено работой и может уверенно смотреть в будущее", — рассказал директор завода "ДорХан" в Самаре Сергей Сысоев.

Компания "ДорХан" — российское предприятие, использующее для производства своих изделий комплектующие российского производства.

"Когда мы говорим о конкуренции и о тех обстоятельствах, которые складываются вокруг, то, на мой взгляд, местные предприятия должны начать теснее взаимодействовать, развивать регион. К примеру, между компаниями-резидентами Преображенки уже сложилось такое взаимодействие, — подчеркнул Сергей Сысоев. — Например, компания "Самаратрансавто 2000", создающая в "Преображенке" сеть логистических комплексов, и завод "Энергобетон", который готовится к запуску на площадке промпарка "Чапаевск", активно используют нашу продукцию. А мы, в свою очередь, предлагаем своим "соседям" лучшие цены, чтобы совместно развиваться и делать вклад в развитие Самарской области".

О важности взаимодействия между отечественными предприятиями говорил и губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркивал, что важно проинформировать компании о наличии Государственной информационной системы промышленности. Она позволит заместить импортное сырье отечественной продукцией. Для этого организации должны предоставить информацию о выпускаемых товарах, чтобы ими могли заинтересоваться другие производители.

В нынешних условиях важна и поддержка бизнеса, готового инвестировать в создание новых производств. В Самарской области развивается сеть индустриальных парков, где инициаторы инвестпроектов получают готовые земельные участки с подведенными инженерными сетями, административную поддержку и сопровождение от идеи до запуска производства, а также целый набор налоговых льгот и преференций. По запросу конкретного инвестора управляющая компания готова строить производственные корпуса с последующей сдачей в аренду и получением права на выкуп.

"Работа с инвесторами — наш безусловный приоритет. Мы готовы помочь с выбором площадки, предоставить все действующие в стране специальные налоговые режимы, предложить широкий спектр региональных инструментов поддержки, помочь с привлечением льготного финансирования федеральных институтов развития. Нам важно, чтобы путь от идеи до запуска новых производств мы проходили вместе с инвестором, в максимально короткие сроки, совместно решая возникающие сложные вопросы", — рассказал о работе с инициаторами инвестпроектов министр экономического развития инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня в Самарской области работает 4 государственных индустриальных парка: две очереди "Преображенки", "Чапаевск" и "Новосемейкино". По словам генерального директора АО "ПромПарки" Сергея Евсеева, сегодня в управляющую компанию поступает большое количество заявок от потенциальных резидентов.

"Поток заявок не снижался как в период пандемии, так и сейчас — мы ведем много переговоров с инвесторами и рассчитываем на их дальнейшую активность. Действующие резиденты, которые находятся в стадии строительства, не останавливаются и продолжают возведение корпусов. Сейчас в наших планах — расширение сети региональных промпарков. Мы уже рассматриваем дополнительные площадки в Ставропольском районе, Похвистнево и Октябрьске, параллельно подбирая инвесторов. Наша работа строится таким образом, что мы начинаем строить коммуникации, только когда находим инвесторов, заинтересованных в конкретной площадке", — рассказал Сергей Евсеев.

Гид потребителя

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