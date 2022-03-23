Региональная ГАИ обращает внимание участников дорожного движения на перепады температурного режима

Госавтоинспекция Самарской области обращает внимание участников дорожного движения на климатические изменения от тепла к холоду и наоборот, которые, как правило, свойственны раннему весеннему периоду.
При колебаниях температур воздуха между отрицательными и положительными значениями в дневное и вечернее время образуется гололедица, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками. Также, нужно учитывать, что из-за гололеда сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, в особенности, связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особенно внимательными водителям нужно быть на перекрестках, возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.
Пешеходам также необходимо быть внимательными, переходить дорогу только в установленных для этого местах, не отвлекаться на телефонные разговоры. Также Госавтоинспекция советует водителям не спешить с заменой шин и дождаться наступления устойчивых плюсовых температур в ночное время.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!