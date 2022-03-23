Региональная ГАИ обращает внимание участников дорожного движения на перепады температурного режима

Госавтоинспекция Самарской области обращает внимание участников дорожного движения на климатические изменения от тепла к холоду и наоборот, которые, как правило, свойственны раннему весеннему периоду.

При колебаниях температур воздуха между отрицательными и положительными значениями в дневное и вечернее время образуется гололедица, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками. Также, нужно учитывать, что из-за гололеда сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, в особенности, связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особенно внимательными водителям нужно быть на перекрестках, возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Пешеходам также необходимо быть внимательными, переходить дорогу только в установленных для этого местах, не отвлекаться на телефонные разговоры. Также Госавтоинспекция советует водителям не спешить с заменой шин и дождаться наступления устойчивых плюсовых температур в ночное время.