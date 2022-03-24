Жительницу Самарской области обвиняют в попытке убить незнакомца

В Чапаевске в суд отправили уголовное дело 43-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, вечером 25 ноября 2021 г. в квартире на ул. Короткой она выпивала с незнакомцами. Позже из-за ревности она поссорилась с женщиной. За нее заступился мужчина. Обвиняемая расценила это как вмешательство в ее личную жизнь и ударила оппонента ножом в грудь.

Потерпевший смог покинуть место происшествия и получить медицинскую помощь.