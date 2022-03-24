Парня из Самарской области из-за интимной переписки обвиняют в распространении порнографии

В Похвистневе Самарской области закончилось расследование уголовного дела 19-летнего местного жителя, обвиняемого в распространении порнографии, в том числе с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, преступления он совершал с июня 2018 г. по июнь 2020 года. Правоохранителям молодой человек рассказал, что находил в соцсети девушек для подобного общения, просил их прислать ему свои фотографии в обнаженном виде, а в ответ отправлял найденные в интернете фотографии парней.

В уголовном деле 49 эпизодов. При этом, перед тем как начать общаться, молодой человек не уточнял возраст девушек. В результате среди потерпевших оказались и несовершеннолетние.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.