Парня из Самарской области из-за интимной переписки обвиняют в распространении порнографии

В Похвистневе Самарской области закончилось расследование уголовного дела 19-летнего местного жителя, обвиняемого в распространении порнографии, в том числе с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, преступления он совершал с июня 2018 г. по июнь 2020 года. Правоохранителям молодой человек рассказал, что находил в соцсети девушек для подобного общения, просил их прислать ему свои фотографии в обнаженном виде, а в ответ отправлял найденные в интернете фотографии парней.
В уголовном деле 49 эпизодов. При этом, перед тем как начать общаться, молодой человек не уточнял возраст девушек. В результате среди потерпевших оказались и несовершеннолетние.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост