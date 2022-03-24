Самарец хотел помочь сожительнице и попался на взятке

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В Самаре отправят в суд уголовное дело 60-летнего жителя пос. Зубчаниновка и гражданской супруги. Им вменяют дачу взятки и посредничество в ней. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.