В Самаре готовятся к проведению фестиваля "Российская студенческая весна"

В Самарской области активно готовятся к проведению XXX всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание, где обсудили концепцию фестиваля, который станет масштабным праздником для всех жителей губернии.

В обсуждении приняли участие председатель общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" Павел Красноруцкий, представители режиссерско-постановочных групп.

Уже 18 мая в Самаре состоится церемония открытия "Студвесны", которая пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена". Напомним, над концепцией мероприятия работает режиссер-постановщик, академик Российской телеакадемии, дважды лауреат премии ТЭФИ Алексей Сеченов.

А 24 мая участники и гости фестиваля соберутся на церемонию закрытия во Дворце спорта. Ее концепцию на совещании презентовал Владимир Беленов, за плечами которого организация масштабных мероприятий. В том числе, он являлся руководителем режиссерско-постановочной группы церемонии закрытия "Российской студенческой весны 2021", руководителем режиссерско-постановочной группы гастрольного тура победителей "Российской студенческой весны 2021".

Первое обсуждение формата проведения церемонии закрытия состоялась 6 марта, где были озвучены предложения по доработке концепции. На сегодняшнем совещании проговорили внесенные коррективы.

Так, стало известно, что церемония закрытия XXX юбилейной Российской студенческой весны "Студвесна 3.0." пройдет в формате яркого, концертного шоу. Особым отличием церемонии от прошлых лет станет участие не только победителей фестивалей этого года, но и российской студенческой весны прошлых лет.

Участниками масштабного действа станут более 3,5 тыс. студентов из 85 субъектов РФ. Планируется приезд свыше 1,5 тыс. почетных гостей, а благодаря трансляции, которая будет организована на конкурсных площадках, выступления студентов смогут увидеть сотни тысяч зрителей.