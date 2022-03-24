В Самаре готовятся к проведению фестиваля "Российская студенческая весна"

В Самарской области активно готовятся к проведению XXX всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание, где обсудили концепцию фестиваля, который станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
В обсуждении приняли участие председатель общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" Павел Красноруцкий, представители режиссерско-постановочных групп.
Уже 18 мая в Самаре состоится церемония открытия "Студвесны", которая пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена". Напомним, над концепцией мероприятия работает режиссер-постановщик, академик Российской телеакадемии, дважды лауреат премии ТЭФИ Алексей Сеченов.
А 24 мая участники и гости фестиваля соберутся на церемонию закрытия во Дворце спорта. Ее концепцию на совещании презентовал Владимир Беленов, за плечами которого организация масштабных мероприятий. В том числе, он являлся руководителем режиссерско-постановочной группы церемонии закрытия "Российской студенческой весны 2021", руководителем режиссерско-постановочной группы гастрольного тура победителей "Российской студенческой весны 2021".
Первое обсуждение формата проведения церемонии закрытия состоялась 6 марта, где были озвучены предложения по доработке концепции. На сегодняшнем совещании проговорили внесенные коррективы.
Так, стало известно, что церемония закрытия XXX юбилейной Российской студенческой весны "Студвесна 3.0." пройдет в формате яркого, концертного шоу. Особым отличием церемонии от прошлых лет станет участие не только победителей фестивалей этого года, но и российской студенческой весны прошлых лет.
Участниками масштабного действа станут более 3,5 тыс. студентов из 85 субъектов РФ. Планируется приезд свыше 1,5 тыс. почетных гостей, а благодаря трансляции, которая будет организована на конкурсных площадках, выступления студентов смогут увидеть сотни тысяч зрителей.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!