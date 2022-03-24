Самарский театр оперы и балета приглашает на три весенних события осеннего фестиваля имени Аллы Шелест

В связи с введенными ограничительными мерами Самарский академический театр оперы и балета закрывался с 25 октября по 7 ноября 2021 года, что совпало по времени с ХХI фестивалем классического балета имени Аллы Шелест. Концертные программы Шелест-гала и "Время Долгушина" были перенесены на весну. Программу "Эпоха Чернышева. По страницам балетов Мастера" зрители просили повторить, и театр пошел им навстречу.

В долгожданном праздничном концерте XXI фестиваля классического балета имени Аллы Шелест "Grand pas Петипа" (6+) 10 апреля в 18:30 (перенос концерта от 31 октября 2021) примут участие солисты САТОБ имени Д. Д. Шостаковича, а также солисты Государственного академического Большого театра России:

премьер, лауреат международной хореографической премии Benois de la Danse, лауреат премии президента России 2018 года Денис Родькин;

солистка, лауреат международного и всероссийского конкурсов Элеонора Севенард;

премьер, заслуженный артист России Руслан Скворцов;

прима-балерина, заслуженная артистка России Евгения Образцова;

премьер, заслуженный артист России Семен Чудин.

И прима-балерина Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, победительница телевизионного конкурса "Большой балет" Ксения Шевцова.

В рамках ХХI фестиваля классического балета имени Аллы Шелест в Самарском академическом театре оперы и балета 24 апреля (перенос концерта от 27 октября 2021) в 18:30 пройдет концертная программа "Время Долгушина" (6+).

Имя Никиты Долгушина связано с театром начиная с 1975 года, когда он участвовал в гастролях театра в Сочи, Липецке и Волгограде. В 1976 и 1988 годах он выступал в спектаклях "Жизель" и "Лебединое озеро", давал уроки солистам и артистам балета. В 1997 году Долгушину предложили художественное руководство и должность главного балетмейстера театра. Он занимал этот пост до 2006 года.

Его творческим кредо всегда были реконструкция и воссоздание классического наследия русского балета. Именно поэтому на самарской сцене появились постановки: "Эсмеральда" Цезаря Пуни в хореографии Перро-Петипа, "Вечер одноактных балетов Серебряного века", включающий триаду балетов с хореографией Михаила Фокина: "Жар-птица" Игоря Стравинского, "Сильфиды" на музыку Фредерика Шопена, "Павильон Армиды" Николая Черепнина.

Оригинальными сценическими постановками Никиты Александровича стали "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Кармен-сюита" Родиона Щедрина, где Долгушин выступил еще и в качестве сценографа и художника по костюмам, а также "Дон Кихот" Людвига Минкуса, где он восстановил классическую хореографию Мариуса Петипа и Александра Горского.

Одноактный балет "Павильон Армиды" Николая Черепнина, который Никита Долгушин ставил в театре в 1998 году, будет показан в первом отделении концертной программы "Время Долгушина". Автор реконструкции сценографии и костюмов Александра Бенуа — обладатель золотой медали Академии художеств России, медалей Сергея Дягилева и Вацлава Нижинского, ордена "Меценат", премии "Народное признание", историк моды Александр Васильев.

Во втором отделении будут исполнены фрагменты балетов и миниатюры в хореографии Никиты Долгушина. В концерте примут участие солисты и артисты самарского балета, а также ведущие солисты Большого театра России Вячеслав Лопатин и Анастасия Сташкевич.

29 апреля на сцене САТОБ имени Дмитрия Шостаковича — фестивальная концертная программа "Эпоха Чернышева. По страницам балетов Мастера" (6+).

Игорь Чернышев (1937–2007) — советский, российский артист балета, балетмейстер, народный артист РСФСР. С 1976 до 1995 года работал главным балетмейстером Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета, в 1991–1993 годах являлся директором театра.

1 отделение — сюита из балета "Гусарская баллада" на музыку Тихона Хренникова. Премьера спектакля состоялась 7 октября 1980 года, на ней присутствовал сам композитор. Оформление спектакля создавала дочь Хренникова Наталья, музыкальное руководство осуществлял главный дирижер Куйбышевского театра оперы и балета Лев Оссовский. "Гусарская баллада" пробыла в репертуаре театра 13 сезонов. Летом 1981 театр показал этот балет в числе лучших своих спектаклей на эпохальных гастролях в Москве на сцене Театра оперетты, после которых театру присвоили почетное звание "академический".

2 отделение — сцены, дуэты, фрагменты из спектаклей: "Спартак", "Ангара", "Поэма двух сердец", "Щелкунчик", "Маленький принц", "Золушка", номера в постановке Игоря Чернышева "Римский карнавал" на музыку Гектора Берлиоза и "Адажио" на музыку Томазо Альбинони.

В концерте примут участие самарские солисты, а также солисты Большого театра России Денис Захаров и Елизавета Кокорева.

Билеты от 300 рублей можно купить в том числе и по Пушкинской карте.