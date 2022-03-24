Самарский театр оперы и балета приглашает на три весенних события осеннего фестиваля имени Аллы Шелест

В связи с введенными ограничительными мерами Самарский академический театр оперы и балета закрывался с 25 октября по 7 ноября 2021 года, что совпало по времени с ХХI фестивалем классического балета имени Аллы Шелест. Концертные программы Шелест-гала и "Время Долгушина" были перенесены на весну. Программу "Эпоха Чернышева. По страницам балетов Мастера" зрители просили повторить, и театр пошел им навстречу.
В долгожданном праздничном концерте XXI фестиваля классического балета имени Аллы Шелест "Grand pas Петипа" (6+) 10 апреля в 18:30 (перенос концерта от 31 октября 2021) примут участие солисты САТОБ имени Д. Д. Шостаковича, а также солисты Государственного академического Большого театра России:
- премьер, лауреат международной хореографической премии Benois de la Danse, лауреат премии президента России 2018 года Денис Родькин;
- солистка, лауреат международного и всероссийского конкурсов Элеонора Севенард;
- премьер, заслуженный артист России Руслан Скворцов;
- прима-балерина, заслуженная артистка России Евгения Образцова;
- премьер, заслуженный артист России Семен Чудин.
И прима-балерина Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, победительница телевизионного конкурса "Большой балет" Ксения Шевцова.
В рамках ХХI фестиваля классического балета имени Аллы Шелест в Самарском академическом театре оперы и балета 24 апреля (перенос концерта от 27 октября 2021) в 18:30 пройдет концертная программа "Время Долгушина" (6+).
Имя Никиты Долгушина связано с театром начиная с 1975 года, когда он участвовал в гастролях театра в Сочи, Липецке и Волгограде. В 1976 и 1988 годах он выступал в спектаклях "Жизель" и "Лебединое озеро", давал уроки солистам и артистам балета. В 1997 году Долгушину предложили художественное руководство и должность главного балетмейстера театра. Он занимал этот пост до 2006 года.
Его творческим кредо всегда были реконструкция и воссоздание классического наследия русского балета. Именно поэтому на самарской сцене появились постановки: "Эсмеральда" Цезаря Пуни в хореографии Перро-Петипа, "Вечер одноактных балетов Серебряного века", включающий триаду балетов с хореографией Михаила Фокина: "Жар-птица" Игоря Стравинского, "Сильфиды" на музыку Фредерика Шопена, "Павильон Армиды" Николая Черепнина.
Оригинальными сценическими постановками Никиты Александровича стали "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Кармен-сюита" Родиона Щедрина, где Долгушин выступил еще и в качестве сценографа и художника по костюмам, а также "Дон Кихот" Людвига Минкуса, где он восстановил классическую хореографию Мариуса Петипа и Александра Горского.
Одноактный балет "Павильон Армиды" Николая Черепнина, который Никита Долгушин ставил в театре в 1998 году, будет показан в первом отделении концертной программы "Время Долгушина". Автор реконструкции сценографии и костюмов Александра Бенуа — обладатель золотой медали Академии художеств России, медалей Сергея Дягилева и Вацлава Нижинского, ордена "Меценат", премии "Народное признание", историк моды Александр Васильев.
Во втором отделении будут исполнены фрагменты балетов и миниатюры в хореографии Никиты Долгушина. В концерте примут участие солисты и артисты самарского балета, а также ведущие солисты Большого театра России Вячеслав Лопатин и Анастасия Сташкевич.
29 апреля на сцене САТОБ имени Дмитрия Шостаковича — фестивальная концертная программа "Эпоха Чернышева. По страницам балетов Мастера" (6+).
Игорь Чернышев (1937–2007) — советский, российский артист балета, балетмейстер, народный артист РСФСР. С 1976 до 1995 года работал главным балетмейстером Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета, в 1991–1993 годах являлся директором театра.
1 отделение — сюита из балета "Гусарская баллада" на музыку Тихона Хренникова. Премьера спектакля состоялась 7 октября 1980 года, на ней присутствовал сам композитор. Оформление спектакля создавала дочь Хренникова Наталья, музыкальное руководство осуществлял главный дирижер Куйбышевского театра оперы и балета Лев Оссовский. "Гусарская баллада" пробыла в репертуаре театра 13 сезонов. Летом 1981 театр показал этот балет в числе лучших своих спектаклей на эпохальных гастролях в Москве на сцене Театра оперетты, после которых театру присвоили почетное звание "академический".
2 отделение — сцены, дуэты, фрагменты из спектаклей: "Спартак", "Ангара", "Поэма двух сердец", "Щелкунчик", "Маленький принц", "Золушка", номера в постановке Игоря Чернышева "Римский карнавал" на музыку Гектора Берлиоза и "Адажио" на музыку Томазо Альбинони.
В концерте примут участие самарские солисты, а также солисты Большого театра России Денис Захаров и Елизавета Кокорева.
Билеты от 300 рублей можно купить в том числе и по Пушкинской карте.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить