В Самарской области мужчина получил восемь лет колонии за жестокое убийство

В Самарской области вступил в силу приговор Кинельского районного суда, вынесенный приехавшему на заработки Ж.Турдуматову, которого признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). О этом сообщили в суде.
Как рассказал осужденный, он приехал в Самару на заработки и сначала был зарегистрирован у родственника. Во время жестких коронавирусных ограничений и постоянных проверок он съехал и жил где придется, а потом нашел приют на стоянке большегрузов в промзоне. В одной из комнат второго этажа жил пожилой мужчина, которого свидетели называли сторожем. Между мужчинами с самого начала возникали конфликты. По словам Турдуматова, с первых дней слесарь мешал ему смотреть телевизор и пользоваться бытовыми приборами, а также постоянно оскорблял и разжигал конфликт. Но Турдуматов трогать его не собирался и уходил в свою комнату.
Однажды мужчины выпивали, потом сторож ушел на второй этаж, а Турдуматов поднялся к нему, чтобы забрать постельное белье. Пожилой мужчина разозлился и начал оскорблять гостя. В ответ тот ударил сторожа ножкой стула по затылку. После этого мигрант ушел к себе с постельным бельем. Сторож пошел за ним и продолжил оскорблять. В итоге Турдуматов несколько раз ударил пожилого мужчину поленом, а также прижал лицом к горячей печке. Проснувшись утром, обвиняемый обнаружил, что оппонент мертв. После этого мужчина доехал на автобусе до метро и рассказал полицейскому об убийстве.
Во время следствия он признал вину, но на суде отказался от дачи показаний. В итоге приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы