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Суды Происшествия

В Самарской области мужчина получил восемь лет колонии за жестокое убийство

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области вступил в силу приговор Кинельского районного суда, вынесенный приехавшему на заработки Ж.Турдуматову, которого признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). О этом сообщили в суде.

Как рассказал осужденный, он приехал в Самару на заработки и сначала был зарегистрирован у родственника. Во время жестких коронавирусных ограничений и постоянных проверок он съехал и жил где придется, а потом нашел приют на стоянке большегрузов в промзоне. В одной из комнат второго этажа жил пожилой мужчина, которого свидетели называли сторожем. Между мужчинами с самого начала возникали конфликты. По словам Турдуматова, с первых дней слесарь мешал ему смотреть телевизор и пользоваться бытовыми приборами, а также постоянно оскорблял и разжигал конфликт. Но Турдуматов трогать его не собирался и уходил в свою комнату.

Однажды мужчины выпивали, потом сторож ушел на второй этаж, а Турдуматов поднялся к нему, чтобы забрать постельное белье. Пожилой мужчина разозлился и начал оскорблять гостя. В ответ тот ударил сторожа ножкой стула по затылку. После этого мигрант ушел к себе с постельным бельем. Сторож пошел за ним и продолжил оскорблять. В итоге Турдуматов несколько раз ударил пожилого мужчину поленом, а также прижал лицом к горячей печке. Проснувшись утром, обвиняемый обнаружил, что оппонент мертв. После этого мужчина доехал на автобусе до метро и рассказал полицейскому об убийстве.

Во время следствия он признал вину, но на суде отказался от дачи показаний. В итоге приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

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