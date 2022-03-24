Прокуратура Самарской области проверяет цены на социально значимые товары

По поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Самарской области провела проверку ценообразовании на социально значимые товары, лекарства и медицинские изделия.
Под председательством прокурора области Сергея Берижицкого 24 марта состоялось межведомственное совещание о ценообразовании на социально значимые товары. Сотрудники надзорного ведомства проверили всю цепочку от завода-изготовителя до полок торговых сетей.
Прокурор отметил, что в розничных торговых сетях растет стоимость таких товаров, как сахар, соль, гречневая крупа. В некоторых муниципальных образованиях допускается дефицит сахара. Это вызывает рост цен на кондитерские и хлебобулочные изделия.
Сергей Берижицкий объявил производителям региона предостережение о недопустимости нарушений.
Всего за месяц 130 хозяйствующих субъектов (производители, поставщики, посредники, аптеки, торговые сети и ретейлеры) получили предостережения.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!