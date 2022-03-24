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Общество

Прокуратура Самарской области проверяет цены на социально значимые товары

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Самарской области провела проверку ценообразовании на социально значимые товары, лекарства и медицинские изделия.

Под председательством прокурора области Сергея Берижицкого 24 марта состоялось межведомственное совещание о ценообразовании на социально значимые товары. Сотрудники надзорного ведомства проверили всю цепочку от завода-изготовителя до полок торговых сетей.

Прокурор отметил, что в розничных торговых сетях растет стоимость таких товаров, как сахар, соль, гречневая крупа. В некоторых муниципальных образованиях допускается дефицит сахара. Это вызывает рост цен на кондитерские и хлебобулочные изделия.

Сергей Берижицкий объявил производителям региона предостережение о недопустимости нарушений.
Всего за месяц 130 хозяйствующих субъектов (производители, поставщики, посредники, аптеки, торговые сети и ретейлеры) получили предостережения.

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