Прокуратура Самарской области проверяет цены на социально значимые товары

По поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Самарской области провела проверку ценообразовании на социально значимые товары, лекарства и медицинские изделия.

Под председательством прокурора области Сергея Берижицкого 24 марта состоялось межведомственное совещание о ценообразовании на социально значимые товары. Сотрудники надзорного ведомства проверили всю цепочку от завода-изготовителя до полок торговых сетей.

Прокурор отметил, что в розничных торговых сетях растет стоимость таких товаров, как сахар, соль, гречневая крупа. В некоторых муниципальных образованиях допускается дефицит сахара. Это вызывает рост цен на кондитерские и хлебобулочные изделия.

Сергей Берижицкий объявил производителям региона предостережение о недопустимости нарушений.

Всего за месяц 130 хозяйствующих субъектов (производители, поставщики, посредники, аптеки, торговые сети и ретейлеры) получили предостережения.