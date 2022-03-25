Самарец потерял 20 тыс. руб., пытаясь купить колеса в Интернете

Безработный 20-летний житель Самары на одном из Интернет-сайтов нашел объявление о продаже автомобильных колес на иномарку. Связавшись с автором объявления, он выразил готовность приобрести товар.

Продавец согласился отправить товар покупателю экспресс-доставкой и выслал для оплаты номер счета, на который необходимо было перевести денежные средства. После того, как покупатель перевел 20 тыс. руб., продавец перестал выходить на связь.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и сообщил о произошедшем в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.