Самарец потерял 20 тыс. руб., пытаясь купить колеса в Интернете

Безработный 20-летний житель Самары на одном из Интернет-сайтов нашел объявление о продаже автомобильных колес на иномарку. Связавшись с автором объявления, он выразил готовность приобрести товар.
Продавец согласился отправить товар покупателю экспресс-доставкой и выслал для оплаты номер счета, на который необходимо было перевести денежные средства. После того, как покупатель перевел 20 тыс. руб., продавец перестал выходить на связь.
Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и сообщил о произошедшем в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост