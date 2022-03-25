В Сызрани транспортные полицейские задержали подозреваемого в краже мобильника

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 56-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в краже телефона у 35-летней москвички. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

Владелица мобильника стоимостью 60 тыс. руб. ехала в поезде Москва — Орск, поставила ночью телефон на подзарядку и уснула. А после станции Ключики она заметила, что мобильник пропал.

Через несколько дней сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого на автовокзале в Кузнецке Пензенской области. Мужчина планировал уехать в Москву и уже успел купить билет. По версии следствия, предполагаемый вор ехал на соседнем с потерпевшей месте, забрал телефон женщины и сошел на ст. Ключики в Ульяновской области.

Мужчина признал вину. Мобильник вернули владелице.