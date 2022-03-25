В Сызрани транспортные полицейские задержали подозреваемого в краже мобильника

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 56-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в краже телефона у 35-летней москвички. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.
Владелица мобильника стоимостью 60 тыс. руб. ехала в поезде Москва — Орск, поставила ночью телефон на подзарядку и уснула. А после станции Ключики она заметила, что мобильник пропал.
Через несколько дней сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого на автовокзале в Кузнецке Пензенской области. Мужчина планировал уехать в Москву и уже успел купить билет. По версии следствия, предполагаемый вор ехал на соседнем с потерпевшей месте, забрал телефон женщины и сошел на ст. Ключики в Ульяновской области.
Мужчина признал вину. Мобильник вернули владелице.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост