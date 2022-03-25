Самарские предприниматели заявили о проблеме дефицита рабочих рук

Депутаты Самарской губернской думы выступили с инициативой по организации курсов переподготовки на дефицитные рабочие специальности. Пройти обучение смогут в том числе граждане, временно работающие в сфере услуг, например, водители такси. Об этом стало известно в ходе заседания круглого стола "Об актуальных мерах государственной поддержки бизнеса, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства" в четверг, 24 марта.

Мероприятие было организовано думским комитетом по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике совместно с комитетами по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи, а также по строительству, транспорту и автомобильным дорогам.

Приглашенные на заседание бизнесмены смогли озвучить проблемы, с которыми они столкнулись, - от нестабильного курса валют, высоких ставок по кредитам, отсутствия импортозамещения по целому ряду позиций до острого дефицита рабочей силы.

Депутаты бьют тревогу: за последние десятилетия утеряны рабочие специальности, нет токарей, фрезеровщиков, сварщиков - о каком импортозамещении и собственном производстве можно говорить в таких условиях? Если на крупных предприятиях еще есть свои учебные комбинаты, то малому бизнесу готовить своих работников просто негде. Для решения проблемы было предложено создать специальные курсы переподготовки на рабочие специальности - например, для тех, кто временно перешел на подработки в сферу услуг.

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов пообещал, что все тревоги и предложения предпринимательского сообщества будут непременно услышаны и учтены при разработке пакета мер поддержки бизнеса.

"Сегодня мы пригласили предпринимателей, представителей общественных организаций и инфраструктуры поддержки бизнеса - для того, чтобы подготовить комплекс предложений по поддержке малого и среднего бизнеса в Самарской области, в котором задействовано почти 600 тысяч человек. Каждый третий работающий у нас работает в сфере малого и среднего бизнеса. Все сейчас оказались в достаточно сложной ситуации", - отметил он.

По его словам, сейчас в регионе вырабатываются государственные меры поддержки, в том числе законодательного регулирования: "У нас шел открытый, откровенный диалог. Часть предложений мы услышали сейчас, до конца текущего месяца мы ждем еще предложений - и исходя из них мы будем предпринимать дальнейшие шаги в направлении поддержки малого и среднего бизнеса".

"Конечно, мы будем все обсчитывать. К примеру, если брать налоги на имущество, которые много вопросов сегодня вызывают у предпринимателей, то у нас встречный вопрос: а как нам обеспечивать бюджетную составляющую? Или вопросы, связанные с отчислениями в фонд ОМС и пенсионный фонд, - если мы будем их минимизировать, то чем будем пополнять соответствующие фонды и как обеспечивать выплаты тем людям, которые получали из них средства?" - рассуждает депутат.

В дальнейшем будут проводиться дополнительные встречи и обсуждения для выработки общей позиции, особенно по двум важнейшим направлениям - продовольственной безопасности региона и имущественных налогов, подчеркнул глава комитета.