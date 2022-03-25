Жительница Самарской области пойдет под суд за попытку убийства матери

В Самарской области отправили в суд уголовное дело жительницы Чапаевска, обвиняемой в покушении на убийство матери. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 16 декабря 2021 г. 34-летняя женщина поссорилась с матерью и несколько раз ударила ее кухонным топориком. Потерпевшая смогла уйти из квартиры и обратиться за медицинской помощью.

По словам обвиняемой, поводом для расправы были постоянные конфликты с матерью из-за разногласий в воспитании ее малолетних детей, а также давние обиды.