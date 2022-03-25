Жительница Самарской области пойдет под суд за попытку убийства матери

В Самарской области отправили в суд уголовное дело жительницы Чапаевска, обвиняемой в покушении на убийство матери. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, 16 декабря 2021 г. 34-летняя женщина поссорилась с матерью и несколько раз ударила ее кухонным топориком. Потерпевшая смогла уйти из квартиры и обратиться за медицинской помощью.
По словам обвиняемой, поводом для расправы были постоянные конфликты с матерью из-за разногласий в воспитании ее малолетних детей, а также давние обиды.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост