В Самаре возбудили уголовные дела за подделку рецептов

Двое самарцев стали подозреваемыми в уголовном деле за использование поддельных рецептурных бланков при покупке сильнодействующего лекарства, компоненты которого вызывают наркотическое опьянение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчины в интернете приобрели рецептурные бланки, подделали документы на свое имя и отправились в аптеку за сильнодействующим препаратом. Одного задержали в Советском районе, второго — в Железнодорожном.



Выяснилось, что 39-летний подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, его подельник — ранее не судимый индивидуальный предприниматель 1998 года рождения.

В отношении них возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного официального документа). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до одного года.