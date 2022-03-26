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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили уголовные дела за подделку рецептов

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Двое самарцев стали подозреваемыми в уголовном деле за использование поддельных рецептурных бланков при покупке сильнодействующего лекарства, компоненты которого вызывают наркотическое опьянение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчины в интернете приобрели рецептурные бланки, подделали документы на свое имя и отправились в аптеку за сильнодействующим препаратом. Одного задержали в Советском районе, второго — в Железнодорожном.

Выяснилось, что 39-летний подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, его подельник — ранее не судимый индивидуальный предприниматель 1998 года рождения.

В отношении них возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного официального документа). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до одного года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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