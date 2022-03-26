В Самаре возбудили уголовные дела за подделку рецептов

Двое самарцев стали подозреваемыми в уголовном деле за использование поддельных рецептурных бланков при покупке сильнодействующего лекарства, компоненты которого вызывают наркотическое опьянение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Мужчины в интернете приобрели рецептурные бланки, подделали документы на свое имя и отправились в аптеку за сильнодействующим препаратом. Одного задержали в Советском районе, второго — в Железнодорожном.
Выяснилось, что 39-летний подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, его подельник — ранее не судимый индивидуальный предприниматель 1998 года рождения.
В отношении них возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного официального документа). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до одного года.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост