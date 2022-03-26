"Крылья Советов" обыграли "Рубин" в контрольном матче - 5:0

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В рамках подготовки к матчу с "Уфой" "Крылья Советов" провели контрольную игру с "Рубином". Встреча прошла в Казани 26 марта и завершилась победой самарской команды — 5:0, сообщает пресс-служба "Крыльев".