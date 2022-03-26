"Крылья Советов" обыграли "Рубин" в контрольном матче - 5:0

В рамках подготовки к матчу с "Уфой" "Крылья Советов" провели контрольную игру с "Рубином". Встреча прошла в Казани 26 марта и завершилась победой самарской команды — 5:0, сообщает пресс-служба "Крыльев".
По согласованию между клубами матч прошел в закрытом режиме.
"Крылья Советов" (стартовый состав): Овсянников, Гапонов, Божин, Бейл, Фернандо, Горшков, Коваленко, Соколов, Ежов, Липовой, Цыпченко.
На замену выходили Солдатенков, Гудков, Якуба, Смирнов, Тепляков, Фролов.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?