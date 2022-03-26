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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Рубин" в контрольном матче - 5:0

КАЗАНЬ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках подготовки к матчу с "Уфой" "Крылья Советов" провели контрольную игру с "Рубином". Встреча прошла в Казани 26 марта и завершилась победой самарской команды — 5:0, сообщает пресс-служба "Крыльев".

Фото: http://www.kc-camapa.ru/

По согласованию между клубами матч прошел в закрытом режиме.

"Крылья Советов" (стартовый состав): Овсянников, Гапонов, Божин, Бейл, Фернандо, Горшков, Коваленко, Соколов, Ежов, Липовой, Цыпченко.

На замену выходили Солдатенков, Гудков, Якуба, Смирнов, Тепляков, Фролов.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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