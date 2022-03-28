Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский дебютировал в сборной России

В Новогорске сборная России провела спарринг с молодежной сборной России.
Свою первую игру за сборную России провел полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский. Антон вышел на поле после перерыва.
Нападающий самарцев Сергей Пиняев сыграл свою первую игру за молодежку. Сергей вышел на поле на 75 минуте.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
Игрок "Крыльев" Владислав Сарвели, находящийся в расположении сборной России, матч пропускал из-за небольшого повреждения.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?