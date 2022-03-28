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Футбол Спорт

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский дебютировал в сборной России

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новогорске сборная России провела спарринг с молодежной сборной России.

Свою первую игру за сборную России провел полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский. Антон вышел на поле после перерыва.

Нападающий самарцев Сергей Пиняев сыграл свою первую игру за молодежку. Сергей вышел на поле на 75 минуте.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Игрок "Крыльев" Владислав Сарвели, находящийся в расположении сборной России, матч пропускал из-за небольшого повреждения.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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