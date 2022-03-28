Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский дебютировал в сборной России

В Новогорске сборная России провела спарринг с молодежной сборной России.

Свою первую игру за сборную России провел полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский. Антон вышел на поле после перерыва.

Нападающий самарцев Сергей Пиняев сыграл свою первую игру за молодежку. Сергей вышел на поле на 75 минуте.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Игрок "Крыльев" Владислав Сарвели, находящийся в расположении сборной России, матч пропускал из-за небольшого повреждения.