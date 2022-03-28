В Ижевске определены лауреаты окружного фестиваля "Театральное Приволжье"

27 марта, во Всемирный день театра, состоялось подведение итогов и объявление победителей Фестиваля "Театральное Приволжье". В финале проекта участвовало 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов. Центральной онлайн-площадкой торжественной церемонии стала столица Удмуртской Республики — город Ижевск.

К прямой трансляции подключились студии во всех регионах Приволжского федерального округа, в которых за подведением итогов наблюдали участники фестиваля — молодые актеры, режиссеры и эксперты из числа признанных театральных деятелей.

В студии Самарской области также ожидали подведения итогов. Два сезона подряд наш регион держал очень высокую планку на фестивале "Театральное Приволжье". По итогам 2019 г. спектакль Самарского института культуры "Аленький цветочек" вошел в рейтинг лучших постановок Приволжского федерального округа и занял 3-е место, сезон 2020 года завершился для Самарской области абсолютной победой в двух номинациях: в номинации "Лучший школьный театр" победу одержал Образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" (МБУДО "ЦВР "Крылатый"), г. о.Самара., лучшим режиссером среди школьных театров стал Виктор Михайлов из Самары. Победу ему принесла постановка "Шинель" по мотивам повести Н. В. Гоголя.

Всего в региональном этапе фестиваля этого года приняли участие 52 коллектива из муниципалитетов Самарской области. По итогам регионального этапа Самарскую область представили Образцовый театр кукол "Росток" МБУ ДО "Детская школа искусств № 4" в номинации "Лучший детский спектакль" со спектаклем "Аленький цветочек" по мотивам сказки С. Аксакова и Народный самодеятельный коллектив "Кинельский Экспериментальный Театр МАУК "Городский Дом культуры г. о.Кинель в номинации "Лучший молодежный спектакль" со спектаклем "Зима" по пьесе Е.Гришковца. К сожалению, в этот раз спектакли из Самарской области в число лидеров не вошли, несмотря на то, что регионы-соперники отметили их высокими баллами.

Перед оглашением результатов текущего голосования экспертов заместитель полпреда Олег Машковцев поприветствовал финалистов и участников мероприятия от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, поздравил со Всемирным днем театра и пожелал творческих успехов.

Выступления регионов начались с демонстрации "видеооткрытки" финалиста. Затем в ходе онлайн-трансляции представители региональных экспертных жюри огласили свои версии победителей фестиваля по разным номинациям. По итогам экспертного голосования определены победители среди молодежных и детских спектаклей, лучшие актеры, актрисы и режиссерские работы (в молодежной и детской номинациях), а также победители среди авторов театральных афиш и плакатов. Самарская область в конкурсе афиш и плакатов в возрастной категории от 18 до 30 лет заняла почетное вторе место.

Победу принесла работа Козятинского Романа из Кинеля.

Лауреаты Фестиваля "Театральное Приволжье":

В номинации "Лучший молодежный спектакль":

1 место — Пермский край, спектакль "Корова", Авторский студенческий театр "17-я Скрипка";

2 место — Чувашская Республика, спектакль "Маяк", Студенческий экспериментальный театр пластики "Кафедра";

3 место — Республика Башкортостан, Башкирская студенческая народная театральная студия "Оскон", спектакль "Последние свидетели".

В номинации "Лучший детский спектакль":

1 место — Саратовская область, спектакль "Черная курица, или подземные жители", Театр-студия "Театралика";

2 место — Республика Башкортостан, спектакль "Таганок", Образцовая детская театральная студия "Арлекин";

3 место — Нижегородская область, спектакль "Слезы, грезы и курьезы", Нижегородская областная студия творческого развития "ОПЕРЕНИЕ".

Лучшие режиссерские работы:

молодежные театры — Юлия Артемьева, режиссер спектакля по рассказам А.Платонова "Корова", Пермский край;

детские театры — Анжелика Лозановски, Саратовская область, режиссер спектакля "Черная курица, или подземные жители".

Лучшие актеры:

среди актеров молодежных театров — Вячеслав Краснов и Максим Васильев за роль Маяковского в спектакле "Маяк", Чувашская Республика;

среди актеров детских театров — Даниил Розенфельд за роль Алеши в спектакле "Черная курица, или подземные жители", Саратовская область.

Лучшие актрисы:

среди актрис молодежных театров — Милена Колесникова, Пермский край (исполнительница роли Коровы в спектакле "Корова");

среди актрис детских театров — Александра Губанова, Саратовская область (исполнительница роли Черной курицы в спектакле "Черная курица, или подземные жители").

Победители Конкурса афиш и плакатов:

Возрастная категория от 6 до 17 лет:

1 место — Коробочкина Эвелина, Саратовская область;

2 место — Бадикова Анастасия, Саратовская область;

3 место — Бузмакова Дарья, Кировская область.

Возрастная категория 18-30 лет:

1 место — Ноганева Христина, Пензенская область;

2 место — Козятинский Роман, Самарская область;

3 место — Клочан Виктория, Саратовская область.

Лучшие спектакли (молодежный — "Корова", Пермский край и детский — "Черная курица", Саратовская область) планируются к показу на телеканалах в регионах округа.

25 апреля 2022 г. в Ижевске состоится торжественная церемония награждения победителей с показом лучшего молодежного спектакля на большой сцене Государственного национального театра Удмуртской Республики.

Все театральные постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля можно увидеть на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке "финалисты".

Посмотреть, как проходила церемония подведения итогов можно также на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке "голосование" по ссылке.