Жителя Самарской области обвиняют в краже денег с банковской карты соседки

В Сызранском районе Самарской области в суд направили уголовное дело безработного местного жителя, которого обвиняют в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Потерпевшая — 67-летняя жительница с. Рамено. С ее банковского счета списали более 4 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что кто-то расплатился банковской картой женщины в нескольких магазинах.
Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 33-летний мужчина. Он рассказал, что нашел банковскую карту на крыльце дома, куда заходил в гости. Мужчина понял, что ее потеряла соседка, так как на карте указаны имя и фамилия владелицы, но решил не возвращать карту, а попробовать расплатиться ей в магазине. В итоге мужчина купил еду, алкоголь, сигареты в нескольких торговых точках.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост