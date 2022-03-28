Жителя Самарской области обвиняют в краже денег с банковской карты соседки

В Сызранском районе Самарской области в суд направили уголовное дело безработного местного жителя, которого обвиняют в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевшая — 67-летняя жительница с. Рамено. С ее банковского счета списали более 4 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что кто-то расплатился банковской картой женщины в нескольких магазинах.

Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 33-летний мужчина. Он рассказал, что нашел банковскую карту на крыльце дома, куда заходил в гости. Мужчина понял, что ее потеряла соседка, так как на карте указаны имя и фамилия владелицы, но решил не возвращать карту, а попробовать расплатиться ей в магазине. В итоге мужчина купил еду, алкоголь, сигареты в нескольких торговых точках.