Пьяный дебошир из Самарской области вломился в квартиру бывшей тещи

В Жигулевск завершилось расследование уголовного дела 29-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством, проникновении в жилище и повреждении имущества. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 30 декабря 2021 г. в с. Зольное пьяный мужчина пришел домой к матери бывшей супруги на ул. Приволжской, чтобы встретиться с сыном. При этом ребенка не было у бабушки. Дебошир начал угрожать хозяйке и пытался выбить дверь. Женщина подперла ее изнутри кухонным столом, а сама покинула квартиру через окно. Через это же окно обвиняемый проник в дом. После этого го задержали полицейские.
Помимо этого, во время следствия выяснилось, что нарушитель спокойствия пытался обратиться за помощью к родственнику, живущему в том же подъезде. Мужчины не было дома, но обвиняемый подумал, что его просто не хотят видеть и из-за этого ногой пробил насквозь входную дверь родственника. Ущерб от этого составил более 20 тыс. рублей.
Уголовное дело направили в суд.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост