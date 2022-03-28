Пьяный дебошир из Самарской области вломился в квартиру бывшей тещи

В Жигулевск завершилось расследование уголовного дела 29-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством, проникновении в жилище и повреждении имущества. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 30 декабря 2021 г. в с. Зольное пьяный мужчина пришел домой к матери бывшей супруги на ул. Приволжской, чтобы встретиться с сыном. При этом ребенка не было у бабушки. Дебошир начал угрожать хозяйке и пытался выбить дверь. Женщина подперла ее изнутри кухонным столом, а сама покинула квартиру через окно. Через это же окно обвиняемый проник в дом. После этого го задержали полицейские.

Помимо этого, во время следствия выяснилось, что нарушитель спокойствия пытался обратиться за помощью к родственнику, живущему в том же подъезде. Мужчины не было дома, но обвиняемый подумал, что его просто не хотят видеть и из-за этого ногой пробил насквозь входную дверь родственника. Ущерб от этого составил более 20 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд.