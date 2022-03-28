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Театр Культура

Самарский театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представил апрельский репертуар

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей на постановки апреля, которые пройдут в том числе в рамках ХХI фестиваля классического балета имени Аллы Шелест.

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