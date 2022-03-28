Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей на постановки апреля, которые пройдут в том числе в рамках ХХI фестиваля классического балета имени Аллы Шелест.
Самарский театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представил апрельский репертуар
САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить