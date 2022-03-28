Подросток из Самарской области "заминировал" жилой дом

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 15-летнего жителя Кинеля, обвиняемого в ложном сообщении о теракте. Об этом сообщает региональное СУ СК.