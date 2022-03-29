Утром Московское шоссе в Самаре встало в многокилометровой пробке

Во вторник, 29 марта, около 8:20 поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибальный уровень автомобильных пробок.
Самая сложная ситуация с движением транспорта была отмечена на Московском шоссе, где многокилометровый затор начинался от ул. Ташкентской и продолжался до ботанического сада, то есть до 4-го Проезда.
На Московском шоссе были отмечены еще несколько заторов, например, в районе пересечения с Ракитовским шоссе, у перекрестка с ул. Революционной и на участке от пр. Масленникова до ул. Мичурина.
Еще многокилометровый затор был отмечен на ул. Ново-Садовой, который начинался от пересечения с пр. Кирова и продолжался до ул. Советской Армии.
Автомобильные пробки отмечались и на других магистралях Самары, в частности, на Южном шоссе.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!