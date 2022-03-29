Утром Московское шоссе в Самаре встало в многокилометровой пробке

Во вторник, 29 марта, около 8:20 поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибальный уровень автомобильных пробок.

Самая сложная ситуация с движением транспорта была отмечена на Московском шоссе, где многокилометровый затор начинался от ул. Ташкентской и продолжался до ботанического сада, то есть до 4-го Проезда.

На Московском шоссе были отмечены еще несколько заторов, например, в районе пересечения с Ракитовским шоссе, у перекрестка с ул. Революционной и на участке от пр. Масленникова до ул. Мичурина.

Еще многокилометровый затор был отмечен на ул. Ново-Садовой, который начинался от пересечения с пр. Кирова и продолжался до ул. Советской Армии.

Автомобильные пробки отмечались и на других магистралях Самары, в частности, на Южном шоссе.