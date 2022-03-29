Со 2 апреля в Самарской области меняется движение электричек

Со 2 апреля вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов по выходным дням.
На участке Самара – Жигулевское Море: Поезд № 6306/6305-6325 Самара (отпр. 8:46) — Курумоч (10:15-10:25) — Жигулевское Море (приб. 11:16).
На участке Курумоч — Жигулевское Море проследует по измененному расписанию Самара (отпр. 8:46) — Курумоч (10:15-10:36) — Жигулевское Море (приб. 11:28).
Поезд № 6326-6308/6307 Жигулевское Море (отпр. 14:24) — Курумоч (15:15-15:28) Самара (приб. 16:56).
На участке Жигулевское Море — Курумоч проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр. 14:07) — Курумоч (14:55-15:28) Самара (приб. 16:56).
С полным расписанием можно ознакомиться на сайте СППК.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!