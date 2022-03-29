Самарчанка хотела продать картину, но сама лишилась денег

В Самаре безработная 29-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщина разместила в Интернете объявление о продаже картины за 3 тыс. рублей. На следующий день ей пришло сообщение от неизвестного. Под предлогом покупки он убедил заявительницу совершить безопасную сделку. Потерпевшая согласилась и перешла по полученной от покупателя ссылке. После этого с ее карты списали более 24 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.