Бухгалтера из Самарской области обвиняют в хищении денег работодателя

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В Самарской области направили в суд уголовное дело бухгалтера-кассира подразделения ООО "Роспромстрой". Ее обвиняют в присвоении денег. Об этом сообщает региональное СУ СК.