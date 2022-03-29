Мужчину из Самарской области обвиняют в покушении на убийство коллеги

В Самарской области завершилось расследование уголовного дела 39-летнего жителя с. Новая Бинарадка, которого обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 1 января 2022 года в с. Новая Бинарадка Ставропольского района обвиняемый выпивал со знакомыми в вагончике. Во время застолья мужчина поссорился с одним из коллег из-за работы на животноводческой ферме и ударил того ножом в грудь. Убийство предотвратил третий собутыльник. Потерпевшего госпитализировали, врачи спасли ему жизнь.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.