Мужчину из Самарской области обвиняют в покушении на убийство коллеги

В Самарской области завершилось расследование уголовного дела 39-летнего жителя с. Новая Бинарадка, которого обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 1 января 2022 года в с. Новая Бинарадка Ставропольского района обвиняемый выпивал со знакомыми в вагончике. Во время застолья мужчина поссорился с одним из коллег из-за работы на животноводческой ферме и ударил того ножом в грудь. Убийство предотвратил третий собутыльник. Потерпевшего госпитализировали, врачи спасли ему жизнь.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост