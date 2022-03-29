В Сызрани задержали жителя Московской области, сделавшего около 100 героиновых "закладок"

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте в здании железнодорожного вокзала задержали 31-летнего жителя Московской области. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

Мужчину остановили для досмотра. Он сильно занервничал и попытался сбежать от полицейских. В его рюкзаке обнаружили около 10 г героина.

По версии правоохранителей, подозреваемый приобрел партию наркотика в Москве для сбыта через тайники в Сызрани и Сызранском районе. Он приехал в регион на попутке, прожил два дня на съемных квартирах и за это время успел сделать сотню тайников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.