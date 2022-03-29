В Сызрани задержали жителя Московской области, сделавшего около 100 героиновых "закладок"

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте в здании железнодорожного вокзала задержали 31-летнего жителя Московской области. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.
Мужчину остановили для досмотра. Он сильно занервничал и попытался сбежать от полицейских. В его рюкзаке обнаружили около 10 г героина.
По версии правоохранителей, подозреваемый приобрел партию наркотика в Москве для сбыта через тайники в Сызрани и Сызранском районе. Он приехал в регион на попутке, прожил два дня на съемных квартирах и за это время успел сделать сотню тайников.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост