В Самаре недобросовестные УК присвоили более 500 млн рублей

В Самарской области возбудили 26 уголовных дел из-за махинаций со счетами за ЖКУ. Об этом сообщает tvsamara.ru.

По версии правоохранителей, недобросовестные УК присвоили более 500 млн руб., заплаченных жителями домов за коммунальные услуги. Перед судом предстанут директора восьми управляющих компаний. Другие уголовные дела пока находятся на рассмотрении.

Зампрокурора Самарской области Дмитрий Смоленцев назвал УК, которые не смогли уйти от ответственности: "МКС-Самара", "Мечта", "Тольятти ТопСервис", "Управляющая компания № 3", "ПЖРТ "Октябрьский", "Жилстандарт", "ЖКС", УК "Самарская".