В Самаре недобросовестные УК присвоили более 500 млн рублей

В Самарской области возбудили 26 уголовных дел из-за махинаций со счетами за ЖКУ. Об этом сообщает tvsamara.ru.
По версии правоохранителей, недобросовестные УК присвоили более 500 млн руб., заплаченных жителями домов за коммунальные услуги. Перед судом предстанут директора восьми управляющих компаний. Другие уголовные дела пока находятся на рассмотрении.
Зампрокурора Самарской области Дмитрий Смоленцев назвал УК, которые не смогли уйти от ответственности: "МКС-Самара", "Мечта", "Тольятти ТопСервис", "Управляющая компания № 3", "ПЖРТ "Октябрьский", "Жилстандарт", "ЖКС", УК "Самарская".
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост