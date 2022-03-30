В Самарскую область из Оренбуржья пытались незаконно ввезти мясо говядины

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Специалистами Россельхознадзора не допущен вывоз из Оренбургской области мяса говядины (196 кг, в тушах) в Самарскую область без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность груза, эпизоотическое благополучие места выхода.