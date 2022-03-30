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Общество

В Самарскую область из Оренбуржья пытались незаконно ввезти мясо говядины

ОРЕНБУРГ. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалистами Россельхознадзора не допущен вывоз из Оренбургской области мяса говядины (196 кг, в тушах) в Самарскую область без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность груза, эпизоотическое благополучие места выхода.

Фура с мясом была остановлена на трассе Оренбург - Самара.

Задержанная продукция в соответствии с действующим законодательством РФ уничтожена.

По факту нарушения правил перевозки животноводческого груза грузоперевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ.

Гид потребителя

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Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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