Пенсионерка из Самары взяла для мошенников кредиты на 6,5 млн рублей

В марте текущего года 67-летней жительнице Самары в течение нескольких дней, в том числе и ночью, поступали звонки с информацией о попытках снятия денег с ее банковских счетов и оформления кредитов.

Звонившие "сотрудники финансового учреждения" сообщали, что для предотвращения данных операций необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали женщине не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на ее имя кредита.

Пенсионер не стала перезванивать на "горячую линию" банка, в котором открыты ее счета, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Она оформила кредиты в нескольких организациях. Затем, следуя указаниям звонивших, перевела через банкоматы 6,57 млн руб. на счет, который ей продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.