Тольяттинец украл из магазина два мобильника, когда продавец отвлекся

В Жигулевске полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильников из салона сотовой связи. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник пришел в торговую точку в микрорайоне В-1 под видом покупателя. В какой-то момент продавец отвлекся, оставив витрину открытой. В этот момент мужчина забрал оттуда два телефона на более чем 23 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли ломбард, в которой сдали один из похищенных мобильников, и установили личность подозреваемого. Задержанный тольяттинец уже был судим. Он признал вину и рассказал, что сдал телефоны в ломбарды, а вырученные деньги потратил. Имущество изъято и возвращено владельцу.