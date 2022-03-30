Тольяттинец украл из магазина два мобильника, когда продавец отвлекся

В Жигулевске полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильников из салона сотовой связи. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Как выяснили правоохранители, злоумышленник пришел в торговую точку в микрорайоне В-1 под видом покупателя. В какой-то момент продавец отвлекся, оставив витрину открытой. В этот момент мужчина забрал оттуда два телефона на более чем 23 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска нашли ломбард, в которой сдали один из похищенных мобильников, и установили личность подозреваемого. Задержанный тольяттинец уже был судим. Он признал вину и рассказал, что сдал телефоны в ломбарды, а вырученные деньги потратил. Имущество изъято и возвращено владельцу.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост