Невыплата зарплаты сотруднику Евразийской корпорации автовокзалов привела к уголовному делу

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работнику АО "Евразийская корпорация автовокзалов". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.