В Самаре будут судить семерых участников банды вымогателей

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение семи мужчинам по ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм"), п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой") и п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").
По версии следствия, в феврале 2020 г. неоднократно судимый житель области создал банду, в которую вошли еще шесть подсудимых и другие люди, личности которых следствие не смогло установить. Банда нападала жителей Отрадного и Кинель-Черкасского района, которые, по мнению сообщников, были причастны к торговле наркотиками или являлись наркозависимыми. Угрожая оружием, они требовали, чтобы жертвы признались в причастности к незаконному обороту наркотиков.
С марта по май 2020 г. банда вымогала деньги у семи потерпевших. Сумма ущерба составила 649 тыс. рублей.
В марте 2021 г. подозреваемых задержали. Уголовное дело направят в Самарский областной суд.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост