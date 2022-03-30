В Самаре будут судить семерых участников банды вымогателей

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение семи мужчинам по ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм"), п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой") и п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").

По версии следствия, в феврале 2020 г. неоднократно судимый житель области создал банду, в которую вошли еще шесть подсудимых и другие люди, личности которых следствие не смогло установить. Банда нападала жителей Отрадного и Кинель-Черкасского района, которые, по мнению сообщников, были причастны к торговле наркотиками или являлись наркозависимыми. Угрожая оружием, они требовали, чтобы жертвы признались в причастности к незаконному обороту наркотиков.

С марта по май 2020 г. банда вымогала деньги у семи потерпевших. Сумма ущерба составила 649 тыс. рублей.

В марте 2021 г. подозреваемых задержали. Уголовное дело направят в Самарский областной суд.