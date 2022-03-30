В Самарской области возбудили уголовное дело из-за растраты и подлога в Комплексном центре соцобеспечения населения

В Отрадном Самарской области возбудили уголовные дела в отношении главного бухгалтера Комплексного центра социального обеспечения населения Восточного округа. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, сотрудники центра в феврале 2021 г. фиктивно трудоустроили мужчину и в течение года забирали себе его зарплату.

Во время расследования вскрылись и другие аналогичные преступления.

Уголовные дела возбудили по ст. 160, 292 УК РФ по ("Растрата вверенного имущества", "Подлог").