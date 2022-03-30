Прокуратура обнаружила неэффективное расходование денег в департаменте экономразвития

Прокуратура Самары во время проверки обнаружила нарушения расходования денег в городском департаменте экономического развития.

В сентябре 2021 г. департамент заключил муниципальный контракт на 630 тыс. руб. для организации пресс-тура для представителей СМИ. Контракт предусматривал оплату проживания, трансфера, питания, экскурсии и покупки сувениров на 25 человек.

Однако проверка показала, что фактически в пресс-туре участвовали 15 человек, двое из которых живут в Самаре. При этом департамент перевел подрядчику все деньги. Это повлекло неэффективное расходование 166 тыс. руб. из бюджета города.

Также сотрудники департамента не представили вовремя сведения о стоимости исполненных обязательств.

Кроме того, прокуратура проверила муниципальный контракт, заключенный в апреле 2021 г. с рекламной компанией на изготовление и поставку туристических карт-схем о достопримечательностях города на сумму 99,9 тыс. рублей. При этом обнаружилось, что департамент несвоевременно оплатил услуги.