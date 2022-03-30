Прокуратура обнаружила неэффективное расходование денег в департаменте экономразвития

Прокуратура Самары во время проверки обнаружила нарушения расходования денег в городском департаменте экономического развития.
В сентябре 2021 г. департамент заключил муниципальный контракт на 630 тыс. руб. для организации пресс-тура для представителей СМИ. Контракт предусматривал оплату проживания, трансфера, питания, экскурсии и покупки сувениров на 25 человек.
Однако проверка показала, что фактически в пресс-туре участвовали 15 человек, двое из которых живут в Самаре. При этом департамент перевел подрядчику все деньги. Это повлекло неэффективное расходование 166 тыс. руб. из бюджета города.
Также сотрудники департамента не представили вовремя сведения о стоимости исполненных обязательств.
Кроме того, прокуратура проверила муниципальный контракт, заключенный в апреле 2021 г. с рекламной компанией на изготовление и поставку туристических карт-схем о достопримечательностях города на сумму 99,9 тыс. рублей. При этом обнаружилось, что департамент несвоевременно оплатил услуги.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!