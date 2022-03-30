16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главврач Самарской городской больницы № 7 Анна Дубасова: "Необходимо вовремя защитить свой организм" Прокуратура обнаружила неэффективное расходование денег в департаменте экономразвития В Самарской Луке продолжится обновление туристического маршрута Новокуйбышевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Светлячок" отметил 30-летие Рекультивацию земель в районе Рождествено выполнят в рамках нацпроекта "Экология"

Общество

Прокуратура обнаружила неэффективное расходование денег в департаменте экономразвития

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Самары во время проверки обнаружила нарушения расходования денег в городском департаменте экономического развития.

В сентябре 2021 г. департамент заключил муниципальный контракт на 630 тыс. руб. для организации пресс-тура для представителей СМИ. Контракт предусматривал оплату проживания, трансфера, питания, экскурсии и покупки сувениров на 25 человек.

Однако проверка показала, что фактически в пресс-туре участвовали 15 человек, двое из которых живут в Самаре. При этом департамент перевел подрядчику все деньги. Это повлекло неэффективное расходование 166 тыс. руб. из бюджета города.

Также сотрудники департамента не представили вовремя сведения о стоимости исполненных обязательств.

Кроме того, прокуратура проверила муниципальный контракт, заключенный в апреле 2021 г. с рекламной компанией на изготовление и поставку туристических карт-схем о достопримечательностях города на сумму 99,9 тыс. рублей. При этом обнаружилось, что департамент несвоевременно оплатил услуги.

Гид потребителя

Последние комментарии

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Фото на сайте

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3