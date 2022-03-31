Самарец из-за мошенников лишился более 1 млн рублей

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В Самаре 58-летний мужчина в течение двух месяцев потерял все свои накопления — больше 1 млн руб.: он поверил рекламе одной из финансовых платформ и, воспользовавшись предложением неизвестного лица, вложил денежные средства с целью получения прибыли.