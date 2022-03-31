Самарец из-за мошенников лишился более 1 млн рублей

В Самаре 58-летний мужчина в течение двух месяцев потерял все свои накопления — больше 1 млн руб.: он поверил рекламе одной из финансовых платформ и, воспользовавшись предложением неизвестного лица, вложил денежные средства с целью получения прибыли.
Следуя указаниям псевдоброкеров, житель областного центра перевел с помощью банкоматов на неизвестные счета свои сбережения. Лишь после этого он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
По данному факту время возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост