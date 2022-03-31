Экс-студент выплатил избитому однокурснику 150 тыс. руб. морального вреда

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Двое молодых людей во время студенческого отдыха на турбазе повздорили из-за девушки. В результате один из них нанес несколько ударов в лицо и по голове оппоненту. У пострадавшего оказались переломаны кости челюсти и поврежден левый глаз.