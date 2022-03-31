Самарская область вошла в число лидеров по заявкам на форум "Сильные идеи для нового времени"

На крауд-платформе ideas.roscongress.org - "Сильные идеи для нового времени" - зарегистрировалось 4430 участников из 23 регионов. Самые активные из них - Москва, Самарская и Нижегородская области.

Уже подано 2266 идей. За первую неделю наибольшее число заявок пришло по направлениям "Национальная социальная инициатива" (877 идей), "Развитие регионов" (335 идей) и "Открытый разговор" (280 идей). Все направления можно посмотреть здесь.

Прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени" продлится до 22 апреля.