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Общество

Самарская область вошла в число лидеров по заявкам на форум "Сильные идеи для нового времени"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На крауд-платформе ideas.roscongress.org - "Сильные идеи для нового времени" - зарегистрировалось 4430 участников из 23 регионов. Самые активные из них - Москва, Самарская и Нижегородская области.

Уже подано 2266 идей. За первую неделю наибольшее число заявок пришло по направлениям "Национальная социальная инициатива" (877 идей), "Развитие регионов" (335 идей) и "Открытый разговор" (280 идей). Все направления можно посмотреть здесь.

Прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени" продлится до 22 апреля.

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Последние комментарии

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

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