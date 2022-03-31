Экс-таможенника из Самарской области будут судить за служебный подлог

Заместитель Куйбышевского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение бывшему инспектору Самарской таможни по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По версии следствия, в июле 2021 г. обвиняемый халатно отнесся к своим обязанностям и внес в акт досмотра автомобиля ложные сведения об отсутствии нарушений. При этом ввезенный из Казахстана товар он не досматривал. Позже в этом грузовике обнаружили немаркированную и контрафактную продукцию.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост