Экс-таможенника из Самарской области будут судить за служебный подлог

Заместитель Куйбышевского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение бывшему инспектору Самарской таможни по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в июле 2021 г. обвиняемый халатно отнесся к своим обязанностям и внес в акт досмотра автомобиля ложные сведения об отсутствии нарушений. При этом ввезенный из Казахстана товар он не досматривал. Позже в этом грузовике обнаружили немаркированную и контрафактную продукцию.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары.