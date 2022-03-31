В Самарскую область прибыл четвертый поезд с вынужденными переселенцами

В четверг, 31 марта, еще один поезд доставил в Самарскую область группу вынужденных переселенцев — 449 человек, в том числе более 100 детей. На перроне людей встречали волонтеры, социальные работники, психологи, бригады медиков, МЧС, представители региональных министерств и ведомств. На месте работу всех служб координировал первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Прибывшие были направлены в пункты временного размещения, расположенные в Тольятти, Новокуйбышевске, Красноярском, Кинель-Черкасском и Сергиевском районах. Во всех ПВР организована круглосуточная работа медиков, психологов, сотрудников социальных служб, специалистов городских и районных администраций, которые помогают оперативно решать любые возникающие вопросы. На особом контроле находятся люди пожилого возраста, инвалиды и лица с хроническими заболеваниями.

"Конечно, люди встревожены. И наша главная задача — их успокоить, сделать так, чтобы все поняли, что они в безопасности. Я абсолютно уверен, что все жители Самарской области сочувствуют тем, кто прибыл к нам. И каждый, кто помогает с вещами, кто вносит благотворительную помощь для обеспечения переселенцев всем необходимым, они проявляют свои лучшие человеческие качества. Этим всегда и отличаются самарцы", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Уже завтра с прибывшими начнут работать представители миграционной службы. Во всех ПВР людям помогут оформить документы и единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Семьям с детьми помогут с организацией образовательного процесса, взрослым предложат работу или варианты переобучения с последующим трудоустройством.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу создать все условия для комфортного и спокойного проживания прибывающих в Самарскую область. Вопросами их приема, размещения и адаптации занимается постоянно действующий штаб.

Накануне встречи спецсостава состоялось заседание штаба, на котором обсудили готовность пунктов временного размещения, обеспечения людей всем необходимым, вопросы организации транспортного сопровождения, оказания медицинской помощи. О готовности новых пунктов временного размещения к приему граждан сообщили главы Тольятти, Новокуйбышевска, муниципальных районов Красноярский, Кинель-Черкасский и Сергиевский. Пункты оборудованы на базе оздоровительных лагерей и санаториев.

Штаб принял решение, что до пунктов временного размещения людей доставят 14 автобусов, предоставленных министерством транспорта и автомобильных дорог. Каждый автобус будет сопровождать группа волонтеров, которые расскажут о пунктах временного размещения, ответят на вопросы людей.

"Считаю это важным, поскольку уровень тревожности у вынужденных переселенцев очень высок", — отметила министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева.

Руководители территорий доложили, что к приему переселенцев все готово: закуплены продукты, средства гигиены, медикаменты. В каждом из пунктов есть вай-фай. Дежурят медицинские работники, психологи, специалисты по безопасности.

Председатель правительства обратился к руководителям территорий с вопросом, оснащены ли ПВР необходимой бытовой техникой: стиральными машинами, холодильниками. Главы городов и районов доложили, что держат этот вопрос на контроле.

В каждом ПВР подготовлена детская комната для малышей, для детей постарше будет организовано обучение в школах.

"Прошу министерство спорта, министерство культуры, министерство социально-демографической политики, министерство спорта и министерство туризма подготовить предложения по организации досуговых и культурных программ для прибывших. Мы должны встретить людей достойно. Важно, чтобы они почувствовали нашу заботу и внимание, поняли, что здесь им рады", — подчеркнул председатель областного правительства.