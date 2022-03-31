Налетчиков, стрелявших женщине в живот из-за сумки с деньгами, буду судить в Самарской области

В Самарской области в суд направили уголовное дело троих мужчин, обвиняемых в разбое, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в ноябре 2021 г. водитель, доставлявший товар в продуктовые магазины, решил напасть на главбуха одной из торговых точек, которая ежедневно проводила инкассацию денег. Мужчина нашел двоих сообщников и заранее приобрел огнестрельное оружие.
28 ноября 2021 г. сообщники выследили жертву и напали, когда она вышла из машины. Один из налетчиков выстрелил женщине в живот. При этом пострадавшая не оказывала сопротивления и выкинула сумку, в которой было более 383 тыс. рублей. Мужчины забрали деньги и скрылись.
Медикам удалось спасти жизнь потерпевшей.
Подозреваемых задержали сотрудники О МВД России по Новокуйбышевску.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост