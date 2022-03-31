Налетчиков, стрелявших женщине в живот из-за сумки с деньгами, буду судить в Самарской области

В Самарской области в суд направили уголовное дело троих мужчин, обвиняемых в разбое, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в ноябре 2021 г. водитель, доставлявший товар в продуктовые магазины, решил напасть на главбуха одной из торговых точек, которая ежедневно проводила инкассацию денег. Мужчина нашел двоих сообщников и заранее приобрел огнестрельное оружие.

28 ноября 2021 г. сообщники выследили жертву и напали, когда она вышла из машины. Один из налетчиков выстрелил женщине в живот. При этом пострадавшая не оказывала сопротивления и выкинула сумку, в которой было более 383 тыс. рублей. Мужчины забрали деньги и скрылись.

Медикам удалось спасти жизнь потерпевшей.

Подозреваемых задержали сотрудники О МВД России по Новокуйбышевску.