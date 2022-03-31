Бывшего руководителя Самарского техникума промышленных технологий заподозрили в мошенничестве

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшего и. о. директора Самарского техникума промышленных технологий. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.