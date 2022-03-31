Фестиваль студенческого творчества "Веснушка" выходит на финишную прямую

В пятницу, 1 апреля, в 15:00 по адресу: ул. Луначарского, д. 14а состоится концерт Поволжского государственного колледжа, который открывает вторую половину фестиваля "Веснушка-2022".

Поволжский государственный колледж ежегодно становится одним из самых ярких участников "Веснушки". На предстоящем выступлении студенты расскажут историю сумасшедшего ученого, находящегося в поисках формулы любви. Традиционно концертные программы Поволжского государственного колледжа отличаются высоким качеством вокальных и хореографических номеров, обрамляющих яркий сюжет.

Фестиваль "Веснушка — 2022" — это серия концертов, которые студенты СПО самостоятельно организуют и представляют на оценку профессионального жюри. Для студентов, которые не смогут выступить в рамках творческой программы своего колледжа, организаторами предусмотрены конкурсные дни, в которых примут участие 156 творческих номера из 47 образовательных организаций Самарской области.

Лучшие номера из 22 концертов и 3 конкурсных дней пригласят на гала-концерт фестиваля, который с 2022 года является региональным этапом Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" профессиональных образовательных организаций.