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Общество

Фестиваль студенческого творчества "Веснушка" выходит на финишную прямую

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 1 апреля, в 15:00 по адресу: ул. Луначарского, д. 14а состоится концерт Поволжского государственного колледжа, который открывает вторую половину фестиваля "Веснушка-2022".

Поволжский государственный колледж ежегодно становится одним из самых ярких участников "Веснушки". На предстоящем выступлении студенты расскажут историю сумасшедшего ученого, находящегося в поисках формулы любви. Традиционно концертные программы Поволжского государственного колледжа отличаются высоким качеством вокальных и хореографических номеров, обрамляющих яркий сюжет.

Фестиваль "Веснушка — 2022" — это серия концертов, которые студенты СПО самостоятельно организуют и представляют на оценку профессионального жюри. Для студентов, которые не смогут выступить в рамках творческой программы своего колледжа, организаторами предусмотрены конкурсные дни, в которых примут участие 156 творческих номера из 47 образовательных организаций Самарской области.

Лучшие номера из 22 концертов и 3 конкурсных дней пригласят на гала-концерт фестиваля, который с 2022 года является региональным этапом Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" профессиональных образовательных организаций.

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Последние комментарии

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Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

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Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

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