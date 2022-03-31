Фестиваль студенческого творчества "Веснушка" выходит на финишную прямую

В пятницу, 1 апреля, в 15:00 по адресу: ул. Луначарского, д. 14а состоится концерт Поволжского государственного колледжа, который открывает вторую половину фестиваля "Веснушка-2022".
Поволжский государственный колледж ежегодно становится одним из самых ярких участников "Веснушки". На предстоящем выступлении студенты расскажут историю сумасшедшего ученого, находящегося в поисках формулы любви. Традиционно концертные программы Поволжского государственного колледжа отличаются высоким качеством вокальных и хореографических номеров, обрамляющих яркий сюжет.
Фестиваль "Веснушка — 2022" — это серия концертов, которые студенты СПО самостоятельно организуют и представляют на оценку профессионального жюри. Для студентов, которые не смогут выступить в рамках творческой программы своего колледжа, организаторами предусмотрены конкурсные дни, в которых примут участие 156 творческих номера из 47 образовательных организаций Самарской области.
Лучшие номера из 22 концертов и 3 конкурсных дней пригласят на гала-концерт фестиваля, который с 2022 года является региональным этапом Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" профессиональных образовательных организаций.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!