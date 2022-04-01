В Самаре начался месячник по благоустройству

В Самаре в пятницу, 1 апреля, стартовал месячник по благоустройству.

Фактически территории начали приводить в порядок еще до официального старта этой масштабной акции: актуальные сезонные работы велись в соответствии с поставленными задачами, с учетом погодных условий.

В целом в Самаре сезонными работами в ходе месячника планируется охватить 46,5 млн. кв. м:

— 28,08 млн. кв. м территорий внутригородских районов;

— 5,72 млн. кв. м территорий общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары);

— 12,7 млн. кв. м автомобильных дорог и элементов их обустройства (проезжая часть, газоны, тротуары).

Запланированы три традиционных субботника: 9 апреля - Гагаринский, 16 апреля - муниципальный, 23 апреля - общегородской, а также пробный пуск фонтанов.

К участию в месячнике приглашаются предприятия, учебные заведения, волонтерские и другие общественные организации и движения. Такой алгоритм реализуется ежегодно.

Сложности работам добавляет то, что зимние накопления на части улиц еще остаются. На площадки складирования снежных масс за весь сезон вывезли 524 669,27 т снега. И по состоянию на 1 апреля вывоз еще продолжается. В том числе, от остатков снега освобождают места возможного подтопления, а в низинах и на участках улиц, не оборудованных системой ливневой канализации, активизирована откачка талой воды. А там, где "ливневки" имеются, уже завершилась промывка дождеприемников горячей водой.

После средников и субботников (конец апреля — начало мая) начнут высадку цветов, выращенных в городских теплицах, в открытый грунт и установку мобильных конструкций для вертикального озеленения. Если тепло придет раньше, работы будут своевременно активизированы. Также в рамках подготовки к проведению в Самаре юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна" разместят новые ландшафтные скульптуры и 100 новых вазонов с туями.

Справочно — о перечне основных видов работ, рекомендуемых к выполнению в период проведения месячника по благоустройству:

— очистка территорий от отходов производства и потребления, веток, листвы;

— вывоз отходов на объекты их размещения;

— ремонт детского игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений;

— установка новых малых архитектурных форм (урн, скамеек);

— ремонт контейнерных площадок, контейнеров для сбора отходов;

— приведение в порядок строительных площадок (ограждение их заборами и типовыми щитами, устройство въездов с твердым покрытием, установка табличек с наименованием строящегося объекта, указанием ответственных должностных лиц и сроков окончания строительства);

— приведение в порядок территорий, прилегающихк индивидуальным и многоквартирным домам, предприятиями организациям, объектам торговли;

— уборка территорий, прилегающих к лоткам, киоскам, павильонам и прилавкам;

— уборка обособленных трамвайных путей;

— уборка территорий, отведенных под некапитальные объекты (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения);

— восстановление благоустройства на местах производства работ по прокладке и переустройству подземных коммуникаций и сооружений;

— приведение в надлежащее состояние наружной рекламы в городе и демонтаж несанкционированных рекламных конструкций;

— очистка цоколей опор уличного освещения;

— очистка контактных сетей от несанкционированных объявлений и рекламы;

— очистка и ремонт павильонов ожидания общественного транспорта;

— очистка и ремонт фасадов, ограждений домов, чердаков и подвалов, ремонт водосточных труб;

— выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями (санитарная обрезка деревьев, обустройство цветников, окраска стволов деревьев);

— обрезка деревьев в полосе воздушных линий связи и электропередач, в местах размещения технических средств организации дорожного движения;

— очистка светофорных объектов, дорожных знаков и пешеходных ограждений улично-дорожной сети;

— очистка сетей ливневой канализации;

— уборка зимних накоплений с улично-дорожной сети;

— приведение в порядок памятных мест в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;

— очистка памятников, стел, мемориальных досок, расположенныхна территории городского округа Самара;

— уборка территорий муниципальных кладбищ, мест захоронения участников войн;

— подготовка территорий парков и набережных, аттракционов к весенне-летнему сезону;

— выполнение регламентных работ по подготовке к пуску городских фонтанов;

— ликвидация несанкционированных свалок отходов;

— очистка водоохранных зон рек Волга и Самара от зимних накоплений.