В Самаре начался месячник по благоустройству

В Самаре в пятницу, 1 апреля, стартовал месячник по благоустройству.
Фактически территории начали приводить в порядок еще до официального старта этой масштабной акции: актуальные сезонные работы велись в соответствии с поставленными задачами, с учетом погодных условий.
В целом в Самаре сезонными работами в ходе месячника планируется охватить 46,5 млн. кв. м:
— 28,08 млн. кв. м территорий внутригородских районов;
— 5,72 млн. кв. м территорий общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары);
— 12,7 млн. кв. м автомобильных дорог и элементов их обустройства (проезжая часть, газоны, тротуары).
Запланированы три традиционных субботника: 9 апреля - Гагаринский, 16 апреля - муниципальный, 23 апреля - общегородской, а также пробный пуск фонтанов.
К участию в месячнике приглашаются предприятия, учебные заведения, волонтерские и другие общественные организации и движения. Такой алгоритм реализуется ежегодно.
Сложности работам добавляет то, что зимние накопления на части улиц еще остаются. На площадки складирования снежных масс за весь сезон вывезли 524 669,27 т снега. И по состоянию на 1 апреля вывоз еще продолжается. В том числе, от остатков снега освобождают места возможного подтопления, а в низинах и на участках улиц, не оборудованных системой ливневой канализации, активизирована откачка талой воды. А там, где "ливневки" имеются, уже завершилась промывка дождеприемников горячей водой.
После средников и субботников (конец апреля — начало мая) начнут высадку цветов, выращенных в городских теплицах, в открытый грунт и установку мобильных конструкций для вертикального озеленения. Если тепло придет раньше, работы будут своевременно активизированы. Также в рамках подготовки к проведению в Самаре юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна" разместят новые ландшафтные скульптуры и 100 новых вазонов с туями.
Справочно — о перечне основных видов работ, рекомендуемых к выполнению в период проведения месячника по благоустройству:
— очистка территорий от отходов производства и потребления, веток, листвы;
— вывоз отходов на объекты их размещения;
— ремонт детского игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений;
— установка новых малых архитектурных форм (урн, скамеек);
— ремонт контейнерных площадок, контейнеров для сбора отходов;
— приведение в порядок строительных площадок (ограждение их заборами и типовыми щитами, устройство въездов с твердым покрытием, установка табличек с наименованием строящегося объекта, указанием ответственных должностных лиц и сроков окончания строительства);
— приведение в порядок территорий, прилегающихк индивидуальным и многоквартирным домам, предприятиями организациям, объектам торговли;
— уборка территорий, прилегающих к лоткам, киоскам, павильонам и прилавкам;
— уборка обособленных трамвайных путей;
— уборка территорий, отведенных под некапитальные объекты (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения);
— восстановление благоустройства на местах производства работ по прокладке и переустройству подземных коммуникаций и сооружений;
— приведение в надлежащее состояние наружной рекламы в городе и демонтаж несанкционированных рекламных конструкций;
— очистка цоколей опор уличного освещения;
— очистка контактных сетей от несанкционированных объявлений и рекламы;
— очистка и ремонт павильонов ожидания общественного транспорта;
— очистка и ремонт фасадов, ограждений домов, чердаков и подвалов, ремонт водосточных труб;
— выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями (санитарная обрезка деревьев, обустройство цветников, окраска стволов деревьев);
— обрезка деревьев в полосе воздушных линий связи и электропередач, в местах размещения технических средств организации дорожного движения;
— очистка светофорных объектов, дорожных знаков и пешеходных ограждений улично-дорожной сети;
— очистка сетей ливневой канализации;
— уборка зимних накоплений с улично-дорожной сети;
— приведение в порядок памятных мест в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;
— очистка памятников, стел, мемориальных досок, расположенныхна территории городского округа Самара;
— уборка территорий муниципальных кладбищ, мест захоронения участников войн;
— подготовка территорий парков и набережных, аттракционов к весенне-летнему сезону;
— выполнение регламентных работ по подготовке к пуску городских фонтанов;
— ликвидация несанкционированных свалок отходов;
— очистка водоохранных зон рек Волга и Самара от зимних накоплений.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается