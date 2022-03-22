Пробный пуск фонтанов в Самаре состоится 23 апреля

В Самаре стартует подготовка к месячнику по благоустройству.

Напомним, что месячник стартует 1 апреля.

Все коммунальные службы готовятся к большой работе по весенней уборке города, переоборудуют технику для летнего сезона, готовят инструмент. Запланировано три традиционных субботника: 9 апреля — Гагаринский, 16 апреля — муниципальный, 23 апреля — общегородской, а также пробный пуск фонтанов.