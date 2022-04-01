По делу о многомиллионном хищении в "ФИА-Банке" утвердили обвинение

Прокуратура Самарской области утвердила обвинение двум мужчинам по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Пособничество в мошенничестве").

По версии следствия, с августа 2014 г. по август 2015 г. председатель наблюдательного совета АО "ФИА-Банк" вместе с обвиняемыми и еще какими-то сотрудниками банка, чьи личности следствие не смогло установить, с помощью подконтрольных организаций ООО "Трансойл", ООО ТК "Трансойл" и ООО "Пензавтодор" оформили невозвратные кредиты на 852 млн рублей.

Уголовное дело направят в Автозаводский районный суд Тольятти.

Расследование уголовного дела председателя наблюдательного совета приостановлено в связи с его тяжелым заболеванием.