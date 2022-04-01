По делу о многомиллионном хищении в "ФИА-Банке" утвердили обвинение

Прокуратура Самарской области утвердила обвинение двум мужчинам по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Пособничество в мошенничестве").
По версии следствия, с августа 2014 г. по август 2015 г. председатель наблюдательного совета АО "ФИА-Банк" вместе с обвиняемыми и еще какими-то сотрудниками банка, чьи личности следствие не смогло установить, с помощью подконтрольных организаций ООО "Трансойл", ООО ТК "Трансойл" и ООО "Пензавтодор" оформили невозвратные кредиты на 852 млн рублей.
Уголовное дело направят в Автозаводский районный суд Тольятти.
Расследование уголовного дела председателя наблюдательного совета приостановлено в связи с его тяжелым заболеванием.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост