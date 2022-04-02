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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Уфе"

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 23 туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Уфу".

Счет в матче открыли гости на 12 минуте встречи. Экс-игрок самарцев Дмитрий Кабутов навесил со штрафного, еще один экс-самарец Олег Иванов скинул мяч на дальний фланг, и Юрий Журавлев сильным ударом отправил мяч в сетку ворот — 0:1. Счет в мачте "Крылья сравняли на 68 минуте. Навес Антона Зиньковского замкнул Костанца Фернандо, головой отправив мяч в сетку ворот "Уфы" — 1:1. На 87 минуте после навеса Дмитрия Кабутова отличился Гамид Агалларов, установив окончательный счет матча — 1:2.

Гленн Бейл получил в матче предупреждение, для него оно стало четвертым в сезоне, и он пропустит следующую игру.

В следующем матче Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" в Ростове-на-Дону встречаются с "Ростовом". перенесенная игра 19-го тура состоится в среду, 6 апреля, в 20:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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