"Крылья Советов" проиграли "Уфе"

В 23 туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Уфу".

Счет в матче открыли гости на 12 минуте встречи. Экс-игрок самарцев Дмитрий Кабутов навесил со штрафного, еще один экс-самарец Олег Иванов скинул мяч на дальний фланг, и Юрий Журавлев сильным ударом отправил мяч в сетку ворот — 0:1. Счет в мачте "Крылья сравняли на 68 минуте. Навес Антона Зиньковского замкнул Костанца Фернандо, головой отправив мяч в сетку ворот "Уфы" — 1:1. На 87 минуте после навеса Дмитрия Кабутова отличился Гамид Агалларов, установив окончательный счет матча — 1:2.

Гленн Бейл получил в матче предупреждение, для него оно стало четвертым в сезоне, и он пропустит следующую игру.

В следующем матче Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" в Ростове-на-Дону встречаются с "Ростовом". перенесенная игра 19-го тура состоится в среду, 6 апреля, в 20:00.