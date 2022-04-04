Самарец сделал подкоп чтобы обокрасть гараж

В Железнодорожный районный суд Самары передали уголовное дело 21-летнего парня, обвиняемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее из гаража 44-летнего местного жителя пропали пять перфораторов и две дрели на 43 тыс. рублей.
Как выяснилось, ради кражи злоумышленник сделал подкоп под гараж.
Похищенную технику правоохранители нашли в двух ломбардах - ее сдала знакомая подозреваемого. По словам женщины, приятель сказал, что подрабатывает строителем и получил технику в качестве оплаты. Также он утверждал, что потерял паспорт и поэтому сам не может сдать вещи в ломбард.
Когда подозреваемого задержали, он признал вину и пояснил, что подкоп сделал за вечер, а продал технику за 6 тыс. рублей.
Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост