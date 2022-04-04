Самарец сделал подкоп чтобы обокрасть гараж

В Железнодорожный районный суд Самары передали уголовное дело 21-летнего парня, обвиняемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее из гаража 44-летнего местного жителя пропали пять перфораторов и две дрели на 43 тыс. рублей.

Как выяснилось, ради кражи злоумышленник сделал подкоп под гараж.

Похищенную технику правоохранители нашли в двух ломбардах - ее сдала знакомая подозреваемого. По словам женщины, приятель сказал, что подрабатывает строителем и получил технику в качестве оплаты. Также он утверждал, что потерял паспорт и поэтому сам не может сдать вещи в ломбард.

Когда подозреваемого задержали, он признал вину и пояснил, что подкоп сделал за вечер, а продал технику за 6 тыс. рублей.

Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").