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Преступления Происшествия

Самарец сделал подкоп чтобы обокрасть гараж

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Железнодорожный районный суд Самары передали уголовное дело 21-летнего парня, обвиняемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее из гаража 44-летнего местного жителя пропали пять перфораторов и две дрели на 43 тыс. рублей.

Как выяснилось, ради кражи злоумышленник сделал подкоп под гараж.

Похищенную технику правоохранители нашли в двух ломбардах - ее сдала знакомая подозреваемого. По словам женщины, приятель сказал, что подрабатывает строителем и получил технику в качестве оплаты. Также он утверждал, что потерял паспорт и поэтому сам не может сдать вещи в ломбард.

Когда подозреваемого задержали, он признал вину и пояснил, что подкоп сделал за вечер, а продал технику за 6 тыс. рублей.

Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Гид потребителя

Последние комментарии

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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