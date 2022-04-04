В Самарской области задержали 82 пьяных водителя во время рейдов

За три дня, с 1 по 3 апреля, в Самарской области задержали 82 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же автоинспекторы зафиксировали более 2,5 тыс. нарушений. Так, 18 автомобилистов не смогли предъявить правоохранителям свои водительские удостоверения. 177 человек нарушили правила тонировки. 98 водителей не соблюдали требования к перевозке детей. 300 автомобилистов не пользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 202 водителя не пропустили людей на переходах. Сами пешеходы 226 раз нарушали ПДД, переходя проезжую часть там, где это запрещено.