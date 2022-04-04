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Муниципалитеты Власть и политика

Главой Сергиевского района избран Анатолий Екамасов

СЕРГИЕВСК. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 4 апреля, в администрации Сергиевского района состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. Заседание конкурсной комиссии проходило под председательством председателя Самарской Губернской Думы Геннадия Котельникова.

Подводя итоги заседания, председатель конкурсной комиссии Котельников подчеркнул: "Конкурсная комиссия избрала Анатолия Екамасова — опытного руководителя, не первый год работающего в органах местного самоуправления, понимающего всю специфику работы".

Затем конкурсная комиссия рекомендовала районному Собранию представителей для избрания на должность главы муниципального района Сергиевский кандидатуру Анатолия Екамасова.

В этот же день состоялось заседание РСП, в ходе которого единогласно главой муниципального района Сергиевский был избран Анатолий Екамасов. Затем прошла церемония вступления в должность, во время которой избранный глава принес присягу, поблагодарил депутатский корпус за оказанное доверие и заверил, что, как и его предшественник Алексей Веселов, намерен работать на результат.

"Сергиевский район и дальше будет двигаться по заданной траектории, по ранее прописанному пути. На территории муниципалитета действует "Стратегия-2030", и мы, несомненно, продолжим двигаться по данному курсу, заданному еще Алексеем Александровичем. Конечно, будут вноситься корректировки, что-то будет добавляться. В любом случае, Сергиевский район и дальше будет процветать, и лидировать в разных направлениях: начиная со спорта и заканчивая сельским хозяйством. Могу с уверенностью сказать: я не подведу", — прокомментировал Анатолий Екамасов.

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